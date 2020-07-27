И.о. главрача детской поликлиники: капремонт преобразит наше лечебное учреждение

Исполняющая обязанности главного врача детской городской поликлиники № 118 Елена Волкова в беседе с НСН рассказала, что и для маленьких посетителей, и для врачей будет создана комфортная обстановка. 

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник. Работы не прекращались даже во время пандемии. В общей сложности предстоит отремонтировать 135 зданий. Капитальный ремонт завершается и в детской городской поликлинике №118.

Исполняющая обязанности главного врача детской городской поликлиники № 118 Елена Волкова рассказала НСН, какие работы уже сделаны, а какие – предстоит завершить в ближайшее время.

«Капитальный ремонт в нашей поликлинике начался в феврале нынешнего года. Демонтаж старых перегородок был произведён до апреля. Завершена замена всех устаревших коммуникаций. С апреля по июнь проходило строительство конструктивных элементов здания, строились новые перегородки, устанавливались санитарная техника, электропроводка. В июле строительство вышло на финишную прямую: начались внутренние отделки, штукатурка, укладка плиток и другие подобные работы», - сказала руководительница лечебного учреждения.

Кроме того, Елена Волкова подчеркнула, что капремонт преобразит детскую поликлинику.

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«Поликлиника изменится кардинально – и внешне, и внутренне. Другой станет даже прилегающая территория. Внутри появится зонирование, чего не было раньше. На каждом этаже будут размещены медицинские подразделения, будут зоны комфорта, ожидания приёма пациентов и кабинеты врачей. Логистически будут разделены потоки здоровых пациентов и пациентов с признаками острых инфекционных заболеваний. Появится буфет здорового питания, очень уютные зоны игровых сооружений для деток. Такая же зона появится на прилегающей территории, но большего объёма, тоже атравматическая и будет функционировать в любое время года», - уточнила Елена Волкова.

И.о. главного врача уточнила, что для маленьких пациентов будет создана комфортная обстановка, а потому детская тематика будет присутствовать даже в мелочах:

«Поликлиника станет более светлой. Её со вкусом оформят. Детей привлекут рисунки на стенах, цветная мебель в светлых помещениях. Здесь будут широкие коридоры. Детям будет интересно».

И, конечно, поликлиника будет оснащена по современным мировым требованиям.

«У нас очень радостные ожидания. Уверена, что они сбудутся. В поликлинике будут совершенно новые современные кабинеты, отвечающие мировым стандартам, новая мебель. Для всех сотрудников сооружены зоны отдыха на всех этажах. И самое главное ожидание – современного медицинского цифрового оборудования», - заключила собеседница НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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