И.о. главрача детской поликлиники: капремонт преобразит наше лечебное учреждение

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник. Работы не прекращались даже во время пандемии. В общей сложности предстоит отремонтировать 135 зданий. Капитальный ремонт завершается и в детской городской поликлинике №118.

Исполняющая обязанности главного врача детской городской поликлиники № 118 Елена Волкова рассказала НСН, какие работы уже сделаны, а какие – предстоит завершить в ближайшее время.

«Капитальный ремонт в нашей поликлинике начался в феврале нынешнего года. Демонтаж старых перегородок был произведён до апреля. Завершена замена всех устаревших коммуникаций. С апреля по июнь проходило строительство конструктивных элементов здания, строились новые перегородки, устанавливались санитарная техника, электропроводка. В июле строительство вышло на финишную прямую: начались внутренние отделки, штукатурка, укладка плиток и другие подобные работы», - сказала руководительница лечебного учреждения.

Кроме того, Елена Волкова подчеркнула, что капремонт преобразит детскую поликлинику.