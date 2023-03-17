Калужская область стала участницей Международного форума труда
17 пилотных регионов в 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» проводят мероприятия по комплексной модернизации центров занятости населения, сообщает газета Весть.
Эти работы направлены на ребрендинг службы, смену форматов и подходов к оказанию услуг, повышение квалификации сотрудников, расширение возможностей для работы с партнёрами, эффективную коммуникацию с клиентами. Среди этих регионов и Калужская область, которая вошла в пилотный проект, имея опыт модернизации на базе трёх центров занятости – в Калуге, Боровске и Обнинске. Всего в 2023 году в регионе модернизируют 24 центра занятости населения.
Опыт Калужской области по повышению эффективности службы занятости представлен на VII Санкт-Петербургском международном форуме труда, который завершает в пятницу, 17 марта, свою работу в северной столице.
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