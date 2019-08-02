Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ

В субботу 3 августа на ВДНХ пройдет серия встреч с популярными instagram-блогерами, которые поделятся секретами своего успеха с гостями парка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

«Увидеть звезд Instagram и узнать их секреты успеха смогут бесплатно все желающие, пришедшие с 14:00 до 16:00 на площадь Промышленности», - сообщили в пресс-службе.