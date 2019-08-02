Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ
В субботу 3 августа на ВДНХ пройдет серия встреч с популярными instagram-блогерами, которые поделятся секретами своего успеха с гостями парка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба выставочного комплекса.
«Увидеть звезд Instagram и узнать их секреты успеха смогут бесплатно все желающие, пришедшие с 14:00 до 16:00 на площадь Промышленности», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в мероприятии примут участие вайнер, модель, телеведущая Ника Вайпер (3,3 млн подписчиков), блогер, вайнер Андрей Глазунов (1,9 млн подписчиков), артист, продюсер, видеоблогер Никита Златоуст (1 млн подписчиков) и исполнительница и автор песен, видеоблогер Люся Чеботина (1,1 млн подписчиков).
Напомним, 1 августа 2019 года Главная выставка страны отметила свой 80-й день рождения. Празднование юбилея состоится на выходных 3 и 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдут десятки культурных мероприятий.
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