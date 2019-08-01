Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этапах возрождения и планах развития территории Выставки достижений народного хозяйства. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня ВДНХ вновь стала главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей», — заявил мэр, говоря о произошедших на ВДНХ изменениях.

Так, примерно 10 лет назад, по словам градоначальника, ВДНХ было «главной шашлычной страны» с сотнями палаток и мангалов. Большая часть исторических объектов была в аварийном состоянии, а на территории насчитывалось около 300 объектов самостроя.

«Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое. Надо было что-то делать», — поделился мэр.

Сейчас, по словам Собянина, планируется открыть ещё несколько точек притяжения туристов на ВДНХ: тематический парк аттракционов «Город будущего», павильон корпорации «Росатом», музей хлеба, музей нефти, музей РЖД и многое другое.

Ранее сообщалось, что с 1 по 4 августа на территории главной выставки страны пройдут мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею ВДНХ. Гостей встретят известные артисты, также они станут свидетелями красочного шествия и смогут попробовать национальные блюда стран СНГ.

Кроме того, в арке главного входа ВДНХ покажут видеопроекцию, созданную специально к юбилею выставочного комплекса. Показы состоятся с 1 по 4 августа по вечерам — с 21:00 до полуночи. Помимо этого к юбелею ВДНХ 31 июля в обращение вошли марки, посвящённые 80-летию Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В продажу поступили марки с изображением павильона «Космос», фонтана «Дружба народов» и северного входа ВДНХ.

