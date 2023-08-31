Инвесторы начали строительство более 50 социальных объектов в Москве в 2023 году

В этом году в Москве выдано 53 разрешения инвесторам на строительство соцобъектов общей площадью более 860 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Только с начала 2023 года застройщикам выданы разрешения на возведение 38 образовательных учреждений, 6 спортивных, 6 лечебно-оздоровительных и 3 культурно-просветительских объектов», – уточнил вице-мэр.

По его словам, это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года, что говорит о сохранении в Москве благоприятного инвестиционного климата, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

Бочкарев подчеркнул, что, сегодня, несмотря ни на что, девелоперы готовы строить не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но и социально-значимые объекты.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, лидерство по числу выданных разрешений среди административных округов столицы принадлежит ТиНАО – на территории этого округа оформлено 15 документов на соцобъекты общей площадью 215,7 тыс. кв. метров, на северо-западе Москвы оформлено 10 документов на возведение более 142,2 тыс. кв. метров недвижимости, в Западном административном округе построят порядка 70 тыс. кв. метров (6 объектов).

По его словам, распределение проектов объясняется реорганизацией неэффективно используемых территорий и комплексной жилой застройкой, где одновременно с новыми домами застройщики создают необходимую социальную инфраструктуру.

