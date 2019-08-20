Интернет от «Мегафона» оказался самым быстрым

Мобильный интернет самого высокого качества в России представляет «Мегафон». Такие результаты показало исследование специализированного портала iPhones.ru. С помощью сервиса Speedtest, который был размещен на сайте, более 11 тыс. его пользователей проверили скорость мобильного интернета на своем устройстве.

Выяснилось, что средняя скорость загрузки у абонентов «Мегафона» составила 54 Мбит/с, скорость отдачи – более 18 Мбит/с. Второй результат по загрузке показала Yota (более 40 Мбит/с), чуть уступив «Билайну» по отдаче (15,5 и 15,3 Мбит/с соответственно). На третьем месте по скорости загрузки данных оказалась МТС (28,4 Мбит/с). Хуже всего среди федеральных операторов связи по скорости мобильного интернета обстоят дела у Tele2. По обоим показателям он оказался на последней позиции (16,1 и 7,8 Мбит/с соответственно).







