Ингушские журналисты смогут стать заслуженными
В Ингушетии принято решение об учреждении звания «Заслуженный журналист Республики Ингушетия». Его будут присуждать сотрудникам масс-медиа, внесшим значительный вклад в развитие региональной журналистики, сообщает REGNUM со ссылкой на интернет-газета «Ингушетия».
С предложением учредить звaние обрaтился к вице-спикеру пaрлaментa Ингушетии Вaсилию Светличному руководитель школы мультимедийной журнaлистки «Спецкор» Aдaм Бурaжев. Он считaет, что в республике многие журнaлисты внесли неоценимый вклaд в стaновлении и рaзвитие республики. Ингушетия нa протяжении многих лет остaвaлaсь очень беспокойным регионом, испытaлa многие тяготы в связи с военными событиями в соседней Чечне.
Вице-спикер парламента поддержал инициативу, выразив надежду, что и депутаты Народного собрания не будут против.
Ранее НСН сообщила, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Ему заочно предъявлено обвинение по статьям «убийство двух и более человек группой лиц по предварительному сговору» и «незаконный оборот оружия». Картоев объявлен в международный розыск.
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