Варламов: Вопросы Кадырову должен задавать Кремль, а не Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Фейсбуке раскритиковал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать тех, кто оскорбляет в интернете честь других пользователей. Лебедев подчеркнул, что распоряжаться чужими жизнями никто не имеет права. Дизайнер поставил перед чеченским лидером вопросы: «Ты призываешь убивать за обиду. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Пройдет два дня, обида забудется. Но мертвого не оживить».

Журналист Илья Варламов, подготовивший множество материалов о северокавказских республиках, в эфире НСН выразил полную солидарность с Лебедевым, но при этом заметил, что он допускает мысль о возможной угрозе в адрес дизайнера.

«Это, конечно, неправильно, что мы думаем об этом. Но я считаю, что он совершенно правильно написал. На самом деле, такие слова должен был сказать не Тёма Лебедев, а высшие чиновники России. Всё-таки ситуация, когда в России приходиться бояться за жизнь после того, как высказал своё мнение – неправильная», - отметил журналист.

Его удивило, что угрозами Кадырова не озаботились его непосредственные руководители.