Варламов: Вопросы Кадырову должен задавать Кремль, а не Артемий Лебедев
Журналист и блогер, неоднократно посещавший Чечню, в эфире НСН поддержал Артемия Лебедева в его осуждении слов Рамзана Кадырова.
Российский дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Фейсбуке раскритиковал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать тех, кто оскорбляет в интернете честь других пользователей. Лебедев подчеркнул, что распоряжаться чужими жизнями никто не имеет права. Дизайнер поставил перед чеченским лидером вопросы: «Ты призываешь убивать за обиду. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Пройдет два дня, обида забудется. Но мертвого не оживить».
Журналист Илья Варламов, подготовивший множество материалов о северокавказских республиках, в эфире НСН выразил полную солидарность с Лебедевым, но при этом заметил, что он допускает мысль о возможной угрозе в адрес дизайнера.
«Это, конечно, неправильно, что мы думаем об этом. Но я считаю, что он совершенно правильно написал. На самом деле, такие слова должен был сказать не Тёма Лебедев, а высшие чиновники России. Всё-таки ситуация, когда в России приходиться бояться за жизнь после того, как высказал своё мнение – неправильная», - отметил журналист.
Его удивило, что угрозами Кадырова не озаботились его непосредственные руководители.
«Если власть не сказала то же самое, то это, видимо, говорит о её слабости. Когда вопрос об этом задали пресс-секретарю президента РФ, он ответил, что реагировать на слова Кадырова нет никакого смысла. А меня, как гражданина Российской Федерации, очень волнует тот факт, что один руководителей регионов страны говорит о том, что за оскорбление в интернете нужно убивать. После, конечно, сказали, что журналисты BBC не так перевели…Но другого перевода нам не предоставили. Словом, мне бы хотелось, чтобы эту ситуацию прояснили, может быть, изменились правила игры? Пусть к нам кто-то выйдет и скажет: эта позиция правильная, и, действительно, за оскорбление некоторых чиновников в некоторых республиках вас могут убить. И мы будем знать это, как журналисты», - иронично заключил Варламов.
Ранее бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН пояснил, что за такие слова против Кадырова можно было бы возбудить уголовное дело.
Но в то же время член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова заявила, что может понять высказывание Рамзана Кадырова о необходимости убивать людей за высказывания в соцсетях, передает издание «Кавказ. Реалии». Сатарова добавила, что слова Кадырова можно оправдать, так как он является кавказским мужчиной, которому от природы свойственна эмоциональность и вспыльчивость, пишет Ura.ru.
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