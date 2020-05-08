В России стартовал проект «Улица Победы»
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России стартовал проект «Улица Победы». В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы и героев войны.
«Дорожники внесли неоценимый вклад в завоевание Победы. Ежедневно они возводили и восстанавливали дороги и мосты. Реализация проекта наглядно демонстрирует, что подвиги наших героев не забыты», — отметил замглавы Росавтодора Игорь Костюченко.
Программа, в которой заявлено 395 объектов, реализуется в 83 субъектах страны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, в Севастополе проведено комплексное благоустройство проспекта Победы. В Грозном дорожники привели в нормативное состояние 3 км улицы, названной в честь ветерана Великой Отечественной войны А.Д. Дукуева. В Краснодаре отремонтированы улицы Володи Головатого, имени 40-летия Победы и имени 30-й Иркутской дивизии. В Ленинградской области заменили два слоя асфальтобетонного покрытия на трассе Санкт-Петербург — Морье, известной как «Дорога жизни», которая во время Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро.
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