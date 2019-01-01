Губернатор Тверской области представил президенту России программу Национального туристского форума «Реки России»
Во время рабочей встречи во вторник Владимир Путин обсудил с губернатором Игорем Руденей социально –экономическое положение в Тверской области, сообщила НСН пресс-служба губернатора.
Особое внимание при обсуждении было уделено Национальному туристскому форуму «Реки России». Он состоится в области 2 июля. Губернатор подробно ознакомил главу государства с целями и задачами мероприятия, представил его программу.
Глава региона пригласил президента принять участие в форуме.
Это масштабное мероприятие проводится шестой год подряд, с 2016 года она имеет статус Национального форума «Реки России».
«В этом году форум будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел», – рассказал Игорь Руденя.
Президент России подвёл черту рабочей встречи фразой: «Замечательно. Посмотрим».
В мероприятие, которое пройдёт в рамках форума "Реки России", активное участие примут ответственные работники федерального и регионального уровня, представители речного флота, промышленности, руководители крупнейших туристических операторов России и эксперты в этой области.
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