Группа 25/17 намерена прервать годовое молчание

Какие изменения произошли в группе за паузу длиною в год? Какая программа ждет гостей предстоящего концерта? И почему группа решила не принимать участия в летних фестивалях? Обо всем этом и много другом расскажут Андрей Позднухов «Бледный» и Антон Завьялов «Ант».



