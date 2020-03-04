Группа 25/17 намерена прервать годовое молчание

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Группа 25/17 прерывает молчание»

Спустя почти год сольного затишья, группа 25/17 дает большой акустический концерт, который состоится 15 марта в Крокус Сити Холле. Только на один вечер коллектив выйдет на сцену в расширенном составе: к привычным гитарам добавятся клавиши, саксофон и виолончель.

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Какие изменения произошли в группе за паузу длиною в год? Какая программа ждет гостей предстоящего концерта? И почему группа решила не принимать участия в летних фестивалях? Обо всем этом и много другом расскажут Андрей Позднухов «Бледный» и Антон Завьялов «Ант».


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ФОТО: Иван Кобяков
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