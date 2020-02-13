Названы победители премии «Чартова дюжина 2020»

Москва вновь стала столицей гитарных риффов, отрывного драйва и мощного звука. Правда, всего на один вечер - 13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» состоялся юбилейный XIII фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Церемонии 2020 года предшествовало общенародное голосование по 11 номинациям, в которых были представлены тройки финалистов.

Одно из главных музыкальных событий зимы традиционно мощно отметило достижения лучших представителей отечественной рок-культуры. Чтобы узнать имена звёздных победителей и насладиться зажигательными выступлениями на Ленинградском проспекте собралось более 10 тысяч человек, которых в течение вечера приветствовали НАШИ конферансье Александр Бон, Таня Борисова, Игорь Паньков, Дмитрий Ленский и Надежда Епифанова.

Чести открывать фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» удостоился кантри-рэп-дуэт «Заточка», вырвавший победу в номинации «Взлом» у ярких коллективов «МодеМ» и «Гудтамс». Еще два года назад группа «Заточка» на правах молодого подающего надежды коллектива соединила в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки, а уже сейчас она собирает крупные концертные площадки страны.

В номинации «SIDE-проект» за приз в финале бился сайд-проект известных петербургских музыкантов из нашумевшей группы «Аффинаж» - «Быдлоцыкл» и сольный проект вокалиста и основателя группы СЛОТ Игоря КЭШа Лобанова - «МодеМ». Разношерстную экстремальную компанию обогнал еще один питерский коллектив «Пневмослон», сайд-проект Нейромонаха Феофана, играющего музыку в стиле хайпкор.

Ярким примером широкой музыкальной палитры стала номинация «Клип», учрежденная с самого начала Премии в 2008 году. Победа в этом году могла достаться группе Би-2 за клип «Философский камень» с Сергеем Буруновым и «Гудтаймс», претендовавшей на награду вместе синглом «Пора Смириться» (feat. Александр Чача Иванов). Но призовая «золотая» пластинка ушла группе «Пикник» за клип «Лиловый корсет».

Очередной приз «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ 2020» вручался в номинации «Дуэт». У фанатов группы 25/17, устроившим в прошлом году безумные танцы под трек «Златовласка», появился повод для радости. Коллаборация омских музыкантов с Гариком Сукачёвым и Александром Ф.Скляром опередила песню «Красиво» группы «АнимациЯ» и лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина, а также «Гудтаймс» - сингл «Пора Смириться».

Группа Scorpions подготовила для «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ 2020», пожалуй, один из главных сюрпризов. Видеообращение Клауса Майне началось с благодарности лидера немецкой рок-группы за признание заслуг в номинации «Самая российская народная зарубежная группа». Клаус Майне пообещал, что в скором будущем российские фанаты вживую увидят своих кумиров.

Номинация «Фильм о музыке», впервые включенная в список «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» приятно удивила. Её лауреатом стал рассказ не только о музыканте и человеке, но и об эпохе и поколении в целом - фильм режиссера Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был», обошедший группу Би-2 с документальным фильмом об одном из самых успешных альбомов «Горизонт событий». Также претендовала на приз документальная картина режиссера Павла Селина «Юра музыкант», посвященная лидеру группы ДДТ.

27 мая 2020 года русскому рок-идолу Александру Башлачёву исполнилось бы 60 лет. В честь юбилея культового, можно сказать мистически одаренного музыканта «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» присудила почетную номинацию «Легенда» поэтическому самородку. Башлачёва очень ценили люди из рок-тусовки, многих музыкантов в последствии еще долго вдохновляло его творчество.

В «тройку» претендентов на победу в номинации «Концерт» попала группа Louna, мощно и ярко отпраздновавшая 18 мая свое десятилетие на сцене столичного клуба Adrenaline Stadium. Наше лето - будем жечь! Таков был девиз концерта другого номинанта 25/17, который прошел 11 июня в Зелёном Театре парка им. Горького. Однако все концерты превзошло юбилейное выступление «Ночных снайперов», которое состоялось 29 марта на сцене Ледового дворца в честь 25-летие группы, записавшей за время творческой деятельности более 10 номерных альбомов, а также множество хитов, концертных CD и DVD.

Победный винил в номинации «Альбом» из «ВТБ Арены» унесла группа «Алиса», завоевав приз за 21 студийный альбом «Посолонь». Выпущенный в свет 6 сентября он стал вторым альбомом группы, изданным с помощью краудфандинга за рекордную для России сумму - 17,4 млн рублей. На победу в финале номинации также рассчитывал альбом «В руках великана» отечественного «монстра» рока, группы «Пикник» и «Время Любить» - десятая полноформатная студийная работа коллектива «Animal ДжаZ».

Питерские мастера музыкального перфоманса группа The Hatters с первых нот трека «Танцы» заставили «крутиться земной шар» и слушателей НАШЕго, голосовавших за победу в номинации «Песня». Узнаваемый сингл с третьей пластинки Forte & Piano русско-цыганской алкохардкор группы в течение года набрал наибольшее число народных голосов.

Валерий Кипелов, победивший в номинации «Солист», не смог лично присутствовать на церемонии, совпавшей с туром группы. Лидер культового рок-коллектива нашел способ поблагодарить слушателей «НАШЕго Радио», прислав прекрасное видеообращение. За обладание почетным званием в финале сражался «воин света», лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров и фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев.

Вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович - победительница номинации «Солистка» посылала в зал поток невероятной энергии, не переставая радовать зрителей обаятельной улыбкой. Поддержка фанклуба Нуки помогла магическим образом ей обойти таких серьезных претендентов, как солистка группы Louna Лусинэ Геворкян и Светлана Сурганова.

За обладание почетным званием «Группа» развернулась упорная борьба среди музыкальных коллективов КняZz, 25/17 и Би-2. Последние в третий раз в своей истории завоевали этот престижнейший трофей (в первый раз в 2015 году, второй в 2019 году). Би-2 является одними из самых частых лауреатов «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» (помимо «Группы» в их послужном списке призы по номинациям: «Лидер чарта», «Солист», «Концерт», «Клип», «Дуэт»). Не имея возможности присутствовать на «ВТБ Арене» группа прислала получать победный винил киноактера Сергея Бурунова, с которым коллектив связывают многолетние дружеские отношения.

Зрители остались довольны живым звуком и мощным вокалом артистов АЛИСА, ЧИЖ & CO, ПИКНИК, ВАДИМ САМОЙЛОВ, ГОРШЕНЕВ, 25/17 и ЗАТОЧКА. Победители хит-парада «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» не скрывали своих эмоций и охотно делились своими впечатлениями.

Еще раз лауреаты премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» по номинациям:

Клип – Пикник «Лиловый Корсет»

Альбом – Алиса «Посолонь»

Взлом – Заточка

Дуэт – 25/17 п. у. Гарика Сукачёва и Александра Ф.Скляра

Концерт – Ночные Снайперы

Солист – Валерий Кипелов (Кипелов)

Солистка – Дария Ставрович (СЛОТ, НУКИ)

Группа – БИ-2

Сайд-проект – Пневмослон

Фильм – Анатолий Крупнов. Он был

Песня – The Hatters «Танцы»

Легенда – Александр Башлачёв

Самая российская народная зарубежная группа – Scorpions

