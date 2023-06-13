Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%

С начала года в столице построено 28 образовательных учреждений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, всего за год планируется ввести в эксплуатацию около 60 объектов образования. Сейчас завершено возведение почти половины из них. Речь о школах, детских садах и учебных корпусах колледжей и лицеев. Большую часть из них построили частные инвесторы и девелоперы.

Отделочные работы в школе в районе Молжаниновский выполнены на 40%

«Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес», - уточнил заммэра.

Глава Стройкомплекса добавил, что для застройщиков возведение образовательной инфраструктуры является конкурентным преимуществом.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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