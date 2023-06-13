Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%

С начала года в столице построено 28 образовательных учреждений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, всего за год планируется ввести в эксплуатацию около 60 объектов образования. Сейчас завершено возведение почти половины из них. Речь о школах, детских садах и учебных корпусах колледжей и лицеев. Большую часть из них построили частные инвесторы и девелоперы.