Отделочные работы в школе в районе Молжаниновский выполнены на 40%

Возведение монолитных конструкций здания школы на Синявинской улице в районе Молжаниновский завершено, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, на 40% выполнены отделочные работы и ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Также началось благоустройство территории школы.

Площадь четырехэтажного здания составит около 16 тысяч квадратных метров. На двух нижних этажах расположится начальная школа.

В здании предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы. На ИТ-полигоне будут проходить занятия и кружки по информатике, программированию и робототехнике.

В школе также запроектированы спортивные залы, зал хореографии, актовый зал на 650 человек, библиотека, многофункциональные пространства и зоны рекреации. Столовая с собственным пищеблоком рассчитана на 550 мест.

Кроме того, в здании создадут мастерские по рисунку, живописи, скульптуре, 3D-моделированию.

Рядом со школой идет строительство детского сада на 350 мест.