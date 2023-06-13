Отделочные работы в школе в районе Молжаниновский выполнены на 40%
Возведение монолитных конструкций здания школы на Синявинской улице в районе Молжаниновский завершено, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, на 40% выполнены отделочные работы и ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Также началось благоустройство территории школы.
Площадь четырехэтажного здания составит около 16 тысяч квадратных метров. На двух нижних этажах расположится начальная школа.
В здании предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы. На ИТ-полигоне будут проходить занятия и кружки по информатике, программированию и робототехнике.
В школе также запроектированы спортивные залы, зал хореографии, актовый зал на 650 человек, библиотека, многофункциональные пространства и зоны рекреации. Столовая с собственным пищеблоком рассчитана на 550 мест.
Кроме того, в здании создадут мастерские по рисунку, живописи, скульптуре, 3D-моделированию.
Рядом со школой идет строительство детского сада на 350 мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии заявили, что не смогут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2
- Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
- Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС
- Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard
- В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
- Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы
- Евро поднялся выше 90 рублей впервые с конца апреля
- СМИ: США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии
- Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях
- Мантуров: Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru