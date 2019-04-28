Генсек ООН призвал к борьбе с антисемитизмом после стрельбы в синагоге в США

Антониу Гуттериш, генеральный Секретарь ООН, направил соболезнования семьям жертв вооруженного нападения на синагогу в Калифорний в США. Об этом политический деятель написал в Twitter сегодня, 28 апреля.

«Я глубоко обеспокоен нападением на синагогу в Калифорнии в эту субботу во время пасхального богослужения. Мы все должны выступить единым фронтом против антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейской общины во всем мире», — цитируют Известия Антониу Гуттериша.

Напомним, накануне, 27 апреля, в американском городе Повэй в штате Калифорния произошла стрельба. В результате нападения на синагогу один человек погиб, несколько ранены. Среди пострадавших дети. По информации правоохранителей, стрелок задержан. Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования пострадавшим в связи с произошедшим.

Ранее о причинах взрывов на Шри-Ланке НСН рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

