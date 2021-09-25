Сочи снова затопило

Две реки в Сочи вышли из берегов. Затоплены улицы трёх посёлков Лазаревского района. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, передает Газета.ru. По словам чиновника, Сочи готов к непогоде, однако жителей и автомобилистов просят оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс.

Из-за подъёма воды в реке Буу затопило Фруктовую улицу. Сейчас там дежурят спасатели, коммунальщики и бригады ресурсоснабжающих организаций. Сообщается, что поднимается также уровень воды в Лоо.

Кроме того, из-за непогоды закрыли национальный парк Сочи. Для посетителей недоступны все рекреационные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе охраняемой природной территории. Остальные социальные объекты курорта продолжают свою работу. Доступ на аттракционы Скайпарка могут ограничить из-за дождя и тумана. Отдыхающим посоветовали брать с собой дождевики. Открыт также старейший парк Черноморского побережья «Южные культуры».

В Сочи действует экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами. Пляжи закрыты, а на участке Магри — Весёлое ожидаются смерчи над морем.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.











