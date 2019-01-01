Экзитполы назвали победителя парламентских выборов на Украине

Результаты социологических опросов показали, что на выборах в Верховную раду Украины лидирует партия «Слуга народа» Владимира Зеленского, сообщает РБК.

По данным телеканала «112 Украина», «Слуга народа» набирает 42,7%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,9%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,5%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,5%.

Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). В выборах приняли участие представители 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе — 255 мест в парламенте занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.

Для того, чтобы попасть в парламент партии необходимо набрать более 5% голосов, а для победы в одномандатном округе кандидату нужно получить большинство голосов.



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