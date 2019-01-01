Экзитполы назвали победителя парламентских выборов на Украине
Результаты социологических опросов показали, что на выборах в Верховную раду Украины лидирует партия «Слуга народа» Владимира Зеленского, сообщает РБК.
По данным телеканала «112 Украина», «Слуга народа» набирает 42,7%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,9%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,5%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,5%.
Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). В выборах приняли участие представители 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе — 255 мест в парламенте занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.
Для того, чтобы попасть в парламент партии необходимо набрать более 5% голосов, а для победы в одномандатном округе кандидату нужно получить большинство голосов.
Ранее Украинский политик рассказал, кто подходит под характеристику Зеленского о новом премьере.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН прочитал «сигналы», который президент Владимир Зеленский направил своим политическим конкурентам, мечтающим получить должности в украинском правительстве.
«Что хочет Зеленский? Чтобы премьером был профессионал без политического опыта. О ком идет речь? Думаю, о так называемых людях Сороса – тех, кто получает гранты. Такие есть в его команде. Но их пять лет до этого как будто и не существовало. Тот же Руслан Стефанчук, который был вначале советником Зеленского, а потом его представителем в Раде – профессор, юрист. Но пять лет Порошенко и его режим грабили народ. Я слышал голоса против Руслана Коцабы, Анатолия Шария, покойного Олеся Бузины. Они протестовали, высказывали свою позицию. Такие, как Стефанчук, молчали. Человек без опыта загонит экономику в могилу! Чтобы управлять, надо понимать, чем управляешь. Это как если бы поставить министром обороны человека, который ни дня не служил в армии!» - возмутился политик.
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