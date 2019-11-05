Экологи поддержали строительство дублера Щелковского шоссе

Кремль: в деле Голунова торопиться не нужно Спустя почти пять месяцев в деле Ивана Голунова нет ни подозреваемых, ни обвиняемых Расследование Голунова о ритуальном бизнесе вело к спецслужбам СК засекретил материалы дела Голунова