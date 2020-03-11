Доллару предрекли повышение до 95 рублей
Если цены на нефть продолжат снижение, то курс доллара может превысить 90 рублей. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
«Нефть может уйти до 30 долларов за баррель и даже до минимумов 2016 года – 28 долларов. В этом случает рубль может упасть до 95 рублей за доллар», - подсчитал экономист.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал на пресс-конференции НСН, почему отказались от сделки ОПЕК+.
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