«Ничего не потеряно». Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения

Мировые цены на нефть демонстрируют рост во вторник, 10 марта. Так апрельский фьючерс марки WTI показывает рост около 7%, а майский фьючерс марки Brent порядка 6%, что приводит к цене 33,70 и 37,30 долларов за баррель соответственно. Ранее, 9 марта, фиксировался резкий спад цен на 30% и скачки стоимости доллара и евро до 75 и 86 рублей соответственно.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что рост цен во вторник не говорит о разрешении ситуации.

«Реакция вчера была слишком эмоциональная. Здесь все наложилось – коронавирус никуда не делся, разрыв сделки и реакция Саудовской Аравии. Поэтому, конечно, рынок был перепродан по всем параметрам – фондовые индексы, нефтяной рынок и другие позиции. Потом наступило логичное восстановление, которого все ждали. Но, конечно, это еще не завершение – нужно понимать, к чему будут приходить страны. Это все-таки какое-то собственное внутреннее ощущение, что нужно сохранять предыдущие квоты, которые действуют до 1 апреля, либо полностью выходить из сделки и постепенно наращивать добычу. Но пока ничего не потеряно, то есть – новой сделки нет, но это не значит, что старая сделка в рамках ОПЕК+ полностью разрушена и не может в каком-либо виде быть сохранена. Собственно, переосмысление произошло, поэтому мы и видим рост стоимости. Хотя, конечно, тот диапазон, который сейчас есть, сильно отличается от того, что мы видели еще в начале прошлой недели», - сказал Пикин.

Напомним, Россия отказалась продлевать сделку по заморозке нефтедобычи на предложенных Саудовской Аравией условиях. После этого Саудовская Аравия объявила России «ценовую войну», снизив цены на свою нефть, что вызвало дестабилизацию на рынке.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН спрогнозировал новые условия по ОПЕК+, если Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров.

