Депутат Мосгордумы Козлов: Программу «Чистое небо» поддерживают более 70% москвичей

Председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что программу по реконструкции электросетей и проводных коммуникаций «Чистое небо» поддерживают более 70% москвичей. Об этом он сообщил АГН «Москва».

«В Москве продолжает реализовываться программа «Чистое небо» - так называется реконструкция электросетей и проводных коммуникаций, во время которой воздушные кабели переносятся в подземные коллекторы. Как правило, работы по этой программе проводятся в рамках реконструкции улиц и площадей столицы. Согласно результатам недавних опросов, «Чистое небо» поддерживают более 70% москвичей», - сказал депутат.

Он отметил, что такой позитивный результат не удивителен.

«Проводные линии связи и электропередачи - наследие первой половины ХХ века - в Москве постепенно начали переносить под землю еще в 1960-х годах: уже тогда многим было очевидно эстетическое несовершенство многочисленных проводов, висящих над землей. Однако в 90-е и начале 2000-х годов наметившийся прогресс не просто остановился, но обратился вспять: Москва покрылась паутиной разномастных кабелей, как силовых, так и коммуникационных. Причины понятны: бурный рост интернет-индустрии породил множество частных провайдеров, которые тянули свои коммуникации простейшим и не требовавшим согласования способом. Кроме того, в Москве недавнего прошлого было немало объектов нестационарной торговли, к которым при помощи воздушных линий подавалось электричество», - пояснил Александр Козлов.

Депутат подчеркнул, что сегодня технологии обустройства городского пространства вышли на принципиально новый уровень по сравнению с концом прошлого века, по его словам, обилие проводных коммуникаций в Москве не назовешь «иначе как анахронизмом».

«У столичных поставщиков электроэнергии и телекоммуникационных услуг сейчас есть все возможности работать по-новому: все легальные подключения при реконструкции улиц беспрепятственно переносятся в современные кабель-коллекторы, прокладываемые под тротуарами и доступные для обслуживания. Кроме того, по мере развития беспроводных коммуникаций многие потребители переходят на радиоканалы, таким образом, некоторые из проводов теряют актуальность и могут быть демонтированы. Некоторые подключения были сделаны много лет назад и не обслуживаются - их также убирают в рамках программы «Чистое небо», - добавил Александр Козлов.

Он также добавил, что результаты изменений очевидны всем, кто посещает центральные улицы Москвы в последние годы.

«На многих из них уже убраны провода - все коммуникации проходят под землей. Это проявляет красоту московского центра, делает его более привлекательным для фотографов, художников, туристов и просто гуляющих. Конечно, некоторые провода - например, контактная сеть общественного транспорта или подвесные фонари - будут оставаться в Москве всегда, поскольку в них имеется техническая необходимость. Но в целом наследие ХХ века, в котором «воздушки» были единственным доступным способом прокладки коммуникаций, уходит - и это не может не радовать», - заключил Александр Козлов.

