Дефицит масок возник из-за их продажи в Китай
Дефицит медицинских масок на российском рынке вызван не только возникшим ажиотажем, но и ориентацией производителей масок на китайский рынок. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» рассказал сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.
«Маски выгоднее продать в Китай, чем в собственной стране. То есть кроме ажиотажа вступает в действие экономические факторы», - указал эксперт.
Он поддержал предложение ввести регулирование цен на медицинские товары, в том числе на маски.
«Вероятно, нужно вводить регулируемые, предельные отпускные цены не только на лекарства, но и на медицинские товары», - добавил Жулев.
Ранее директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева на пресс-конференции НСН призвала ввести регулирование цен на медицинские маски.
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