Дефицит масок возник из-за их продажи в Китай

Дефицит медицинских масок на российском рынке вызван не только возникшим ажиотажем, но и ориентацией производителей масок на китайский рынок. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» рассказал сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

«Маски выгоднее продать в Китай, чем в собственной стране. То есть кроме ажиотажа вступает в действие экономические факторы», - указал эксперт.

Он поддержал предложение ввести регулирование цен на медицинские товары, в том числе на маски.

«Вероятно, нужно вводить регулируемые, предельные отпускные цены не только на лекарства, но и на медицинские товары», - добавил Жулев.

Ранее директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева на пресс-конференции НСН призвала ввести регулирование цен на медицинские маски.

