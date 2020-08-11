Более 200 человек госпитализировали после акций протеста в Белоруссии

Более 200 человек госпитализированы в результате столкновений с силовиками во время акций протеста в Белоруссии.

Как сообщает RT, в белорусском минздраве отметили, что у большинства пострадавших травмы легкой степени, но некоторым потребовалась операция.

Между тем МВД Белоруссии сообщило, что только за последние сутки в стране было задержано более 2000 участников акций протеста и столкновений с сотрудниками правопорядка. Об этом сообщает «Свободная пресса».

По данным ведомства, среди силовиков пострадал 21 человек. Пятеро из них были госпитализированы.

