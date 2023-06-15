Более 20 частных клиник присоединились к оформлению цифровых медкарт для школ и детсадов в Москве
Все столичные больницы, независимо о права собственности, с декабря 2022 года получили возможность оформлять медицинские карты для образовательных учреждений в цифровом виде. Сейчас к проекту присоединились 22 частные клиники. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Она отметила, что теперь карты по форме 026/у, оформленные в частных медучреждениях, автоматически передаются в ЕМИАС, и в режиме онлайн доступны специалистам в школьных медкабинетах в сервисе «ЕМИАС.Школа».
По словам Раковой, теперь родителям не нужно перед началом учебного года собирать документы в бумажном виде и предоставлять их в детские сады или школу.
«Мы продолжаем прием заявок от негосударственных больниц на участие в проекте и надеемся, что к началу учебного года еще больше родителей смогут оформлять медкарты по форме 02/у6 в электронном виде», — отметила вице-мэр.
В цифровом документе содержатся данные о профосмотрах, прививках, а также группе здоровья и медгруппе для занятий на уроках по физической культуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru