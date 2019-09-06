Бизнес Челябинской области протестирует «малые закупки» на портале поставщиков

4 октября в Челябинске на X практической конференции «Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам» местные предприниматели смогут познакомиться с функциональными возможностями портала поставщиков.

На мероприятии пройдет презентация АИС «Портал поставщиков», а на секции «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику» будут проведены консультации по регистрации и получению электронной подписи.

«Около 700 челябинских предпринимателей в настоящее время зарегистрированы в системе и активно изучают её преимущества. Расширенный функционал, подробные инструкции по работе в системе и наглядная визуализация данных позволяет новым пользователям портала свободно ориентироваться в системе и автоматизировать большинство рутинных процессов», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он поблагодарил организаторов конференции за приглашение и выразил уверенность в том, что мероприятие станет флагманским для участников рынка закупок.

«Представителям рынка закупок важно встречать и сверять позиции, особенно в ситуации, когда контрактное законодательство претерпевает серьёзные изменения. Уверен, что южноуральские предприниматели получат полезную информацию, которая поможет более уверенно чувствовать себя на рынке закупок своего региона, а может быть, и соседних. Портал поставщиков становится реальным инструментом, при помощи которого можно получить дополнительный канал продаж своей продукции, товаров и услуг», - добавил Дёгтев.

Начало мероприятия 4 октября в 10.00. Оно пройдет в конференц-зале отеля «Radisson Blu» по адресу: улица Труда, дом 179.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

Для аккредитации необходимо направить контактные данные (ФИО, должность, телефон для связи) на электронную почту: o.banina@gku74.ru

Подробная информация о деловом турне портала поставщиков по регионам России: http://mos-tender.com/rv

