Американец стал россиянином благодаря А.С. Пушкину

Американский переводчик Александра Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт. Документ американцу в пятницу вручил министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает телеканал «360».

Джулиан Генри Лоуэнфельд считается одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина на английский язык. Во время торжественной церемонии переводчик принёс присягу и спел российский гимн.





Ранее экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.

«Гражданство – это же не только корочки и паспорт, а определенные права, которые получает человек и определенные обязанности государства в отношении данного человека. Сейчас посчитали, что, в принципе, экономика России может увеличить на 30-50% количество новых граждан. Этот вопрос готовился года два или три. Все последнее время после 2014 года он обсуждался и наконец-то был вынесен на окончательное решение президента, который его поддержал», - рассказал эксперт.

