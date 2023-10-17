«Наговорил на уголовку»: Кураев объяснил свой переезд из России в Чехию

Кураев пояснил, почему он решил уехать именно сейчас.

«Причина, прежде всего, в Патриархии. В мае 2023 года Патриарх Кирилл все же решил объявить о том, что он лишает меня сана. Это вполне могло быть просчитано, но дело в том, что гонителем и хейтером сегодня может выступать любой человек. Лишение сана сравнимо со снятием некоего защитного покрова. Сегодня в России господствует неофеодализм, и важно, в какую госмонополию вы входите. РПЦ сегодня — одна из таких госмонополий. Я думал, что чувство мести Патриарха этим и удовлетворилось, но, похоже, что нет. Официальный спикер РПЦ начал на днях говорить о том, что надо бы дать Кураеву тюремный срок. Дескать, на уголовку наговорил, обижая нашего Патриарха. Это тоже нельзя не учесть. Я не могу чувствовать себя сейчас в безопасности. Есть вещи, за которые не стоит умирать. А здоровье у меня сейчас весьма слабое», — подытожил он.

Собеседник НСН также перечислил обстоятельства, при которых он бы вернулся в Россию.

«Должна произойти некая нормализация ситуации, чтобы страной и церковью перестали руководить в режиме истерики. Будучи позднесоветским человеком, я привык жить при определенных ограничениях и не вижу в этом проблемы. Но в позднесоветские времена были правила жизни и игры в высоком смысле этого слова. Например, если некий студент или преподаватель университета сказал или сделал нечто, что не подходит под стандарты партийной пропаганды, его не арестовывали, а проводили беседу в парткоме. Совершенно невозможной была ситуация, которая происходит сегодня, когда по совершенно “левому” доносу человека выгоняют с работы, арестовывают, дают реальные тюремные сроки», — добавил опальный священнослужитель.

К тому же, отметил бывший протодиакон, сегодня инициатива репрессий исходит от самих граждан, а не от государства, как это было в позднем СССР.

«Кто, когда и какой донос напишет, совершенно непонятно. Очень важно и то, что фактически отменена практика срока давности. Людей привлекают к ответственности за записи или высказывания десятилетней давности, что тоже ненормально. Происходит своего рода формирование “СССР — 2”. Может быть, через пару лет уляжется шок у чиновников и у властей, особенно после окончания президентских выборов в 2024 году. У чиновников отпадет необходимость доказывать, что они заодно с руководством страны», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Кураев заявил, что изучение церковнославянского языка поможет детям понять, что русская литература имеет тысячелетнюю историю, такие уроки вполне могут дополнить уроки родного языка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

