«Сосед надёжней кандидата наук». Как изменился рынок видеорекламы за 10 лет

Глава продакшен-компании OKINGROUP Роман Окин около 20 лет отдал медиабизнесу: работал ведущим на радиостанциях Москвы и Санкт-Петербурга («Авторадио», «Максимум», «Монте-Карло», «Кекс FM»), а также пресс-атташе «Мультимедиа-холдинга». Сейчас он развивает собственный пpoeкт — пpoдaкшeн-кoмпaнию OKINGROUP. НСН поговорила с Романом о современном видеорынке, о том, как он изменился за 10 лет и каковы последние тренды в этой индустрии.



— Как ты пришел к идее собственного бизнеса и почему выбрал именно эту сферу?

— Я всю жизнь работаю в медиабизнесе, прошел путь от корреспондента до пресс-атташе крупного медиахолдинга. В какой-то момент я решил, что пора двигаться дальше. Логичное решение — создание собственной компании, в которой я мог бы не только применить свой богатый опыт и знания, реализовать менеджерские амбиции, но и визуализировать свои идеи, воплотить их в реальности. Так родилась OKINGROUP production.

— Расскажи о ней подробнее.



— OKINGROUP — это видеопродакшен-компания, профессионально занимающаяся созданием фильмов, клипов, видеорекламы. В основном мы работаем с b2b-сегментом. Наша команда может обеспечить полный цикл создания продукта от разработки идеи до выпуска готового видеоролика. Мы пишем сценарии и тексты, снимаем, монтируем, работаем в кадре.

— Роман, что изменилось за 12 лет с того момента, как ты начал работать в отрасли видеорекламы?

— Изменения коснулись внешних и внутренних факторов. С одной стороны, компания OKINGROUP из команды энтузиастов превратилась в солидный холдинг; с другой стороны, рынок услуг сильно трансформировался и сейчас информация воспринимается в основном через видеоконтент. Сложно представить себе серьезную компанию или солидное мероприятие без видеоматериала. Самый сильный драйвер процесса развития рынка мультимедиа — это глобальная цифровизация и диджитализация. Люди не расстаются с мобильными устройствами: просыпаются и засыпают с ними. Нужно понимать, что клиент поглощает контент глазами. Важна визуализация и упаковка продукта.

— Как эти перемены отражаются на твоей работе?

— Особенно заметно они влияют на то, как наши заказчики продвигают и продают свои продукты. Если раньше видеорекламу могли позволить себе только крупные компании, то теперь мы принимаем заказы даже от индивидуальных предпринимателей. При этом, что интересно, бизнес-гиганты зачастую продвигают свою продукцию с помощью нативной рекламы либо работают над повышением доверия к бренду посредством социальных сетей. А небольшие компании выпускают более официальный видеоконтент.

— Можешь рассказать подробнее о нативной рекламе?

— Люди сегодня более разборчивы, чем 20 лет назад, и реклама «старого» формата их скорее отталкивает, нежели помогает принять положительное решение о покупке. Появилась масса блогеров и экспертов, которые переполнили просторы интернета. Сама сущность видеоконтента сильно изменилась. Видеорынок при сохранении старых критериев качества картинки переориентировал контент в сторону историй реальных людей (сосед или подруга вызывают больше доверия, чем кандидат наук из телевизора). Цель такой рекламы — аккуратно показать бренд и все его преимущества с нужной стороны под соусом образовательного или экспертного материала.



— Как же определиться в современном мире видео?

— При таком колоссальном объеме информации очень важно выделиться среди прочих. Поэтому, в то время как одни компании стараются создать позитивный образ продукта, цель других — просто запомниться, вызвать яркие эмоции и обсуждение в интернете. Так появляются неприятные, провоцирующие и даже отвратительные видеоролики.



При выборе продакшен-компании важно понимать конечную цель проекта и совместно с профессионалами с самого начала проработать средства, которые быстрее и эффективнее всего приведут к этой цели.

— Получается, вы работаете только в рекламной сфере?

— Совсем нет! Рынок рекламы в целом составляет 50 % от всего видеорынка. Остальное — это семейные торжества (свадьбы, юбилеи, детские утренники), музыкальные ролики, различные корпоративные мероприятия. В OKINGROUP примерно такое же распределение. У нас есть проекты и для частных лиц, и для крупных компаний, и мы находим индивидуальный подход к каждому. Мы понимаем, что везде своя специфика, и реклама для банка будет сниматься по иному алгоритму, не так, как образовательный ролик или уж тем более свадебное видео.



— Расскажи про самый курьезный проект.

— Никогда в жизни не подумал бы, что мне со своей командой придется проводить кастинг собак! Это случилось, когда мы готовили телевизионный спецпроект совместно с крупнейшим брендом-производителем кормов для животных. Для участия в съемках нужны были определенные породы собак, и заказчик оставил для съемочной группы несколько комментариев с пожеланиями: четвероногие актеры должны были быть в меру упитанными, не злыми, приветливыми и симпатичными. Чтобы найти и согласовать фотографии таких героев, проектной группе OKINGROUP потребовалось несколько недель. Ну а сами съемки — это отдельная песня! Собаки в кадре должны были с удовольствием есть корм спонсора проекта, и некоторых нам пришлось не кормить несколько часов, чтобы перед камерой у них пробудился зверский аппетит.



— Какие сложности возникают в работе и как вы их решаете?



— Конечно, когда работаешь над крупными и сложными проектами, сталкиваешься с различными трудностями. Не всегда всё получается сразу. Но когда понимаешь, что делаешь, то всё решаемо. Мы понимаем, что наша основная задача — помочь заказчику создать продукт, который максимально отвечает его запросам и в конечном итоге помогает ему в развитии бизнеса. Наш приоритет — интересы клиента, с любым заказчиком мы находим общий язык и в своей работе уделяем внимание каждой мелочи.

— Какими достижениями может похвастаться OKINGROUP?



— Нам есть чем гордиться. В нашем портфолио работа для мировых брендов-гигантов: банков, медиахолдингов, страховых и автомобильных компаний; клип, который мы сняли, набрал почти 17 млн просмотров на Youtube, наш рекламный видеоролик для молодежной радиостанции ротировался на всех федеральных и музыкальных каналах. В этом году я был номинирован на национальную премию «Медиаменеджер России» в номинации «Коммуникации/Связи с общественностью».



Однако главным нашим достижением я считаю то, что мы можем посвящать время и силы благотворительным проектам. Мы часто работаем безвозмездно, например делали большой ивент для собачьего приюта, также снимаем для детских благотворительных организаций.



— Роман, расскажи об основных принципах компании.



— Наш главный принцип, как я уже говорил, это клиентоориентированность. Также мы всегда стремимся применять в работе самые современные инструменты и технологии, помогающие заказчику продвигать свою продукцию. Сейчас это скрытая, нативная реклама, которая мягко и незаметно подталкивает человека к решению о покупке.

— Роман, твое мнение: как будет развиваться рынок видеопродакшена?

— Разумеется, тон будут задавать новые технологии, в соответствии с ними и будет меняться рынок. Например, сейчас в «Инстаграме» появились маски, которые преображают человека и могут сделать его неузнаваемым. Это интересный новый тренд, который создателям видеоконтента нужно учитывать.

Можно с уверенностью сказать, что люди будут производить всё больше собственного видео при помощи мобильных устройств.

Однако профессиональный контент никуда не уйдет. Сейчас у всех есть доступ к средствам видеофиксации, однако выставить композицию, картинку, сделать динамичный монтаж, добавить драматизма в историю, грамотно соединить звуковое сопровождение и видео — всего этого компьютер сделать не может. Это чувственная история, это искусство, и на высоком уровне этим могут заниматься только профессионалы.

— Когда 12 лет назад ты начинал работу над брендом OKINGROUP, ты думал, что случится именно так?



— Честно сказать, 50 на 50: тогда, 12 лет назад, когда у меня были только камера и энтузиазм, я уже знал, что хочу работать в визуальной области — делать качественный продукт. Из стартапа с небольшим набором видеотехники мы превратились в одну из крупнейших компаний по производству контента.

В наши дни всё так динамично изменяется и развивается, что предугадать тренды очень сложно. Однако я ожидал, что компании будут использовать видеоконтент и соцсети, чтобы стать ближе к клиентам и сформировать лояльную аудиторию. Именно это сейчас и происходит: видео явно вытесняет из интернет-пространства привычные текстовые и графические форматы подачи информации.

— Ты часто выступаешь как спикер на мероприятиях и конференциях по видеомаркетингу. Где в ближайшее время тебя можно увидеть и послушать?



— Да, действительно, одна из приоритетных задач для меня сейчас — это образовательная миссия. За десятки лет работы в отрасли я накопил бесценный опыт, которым хотел бы поделиться с начинающими предпринимателями и теми, кто собирается открыть свой собственный продакшен. Я рассказываю и показываю своей аудитории, как правильно работать с видео, через какие каналы продвигать свой продукт и какие приемы видеомаркетинга лучше использовать. С особенным интересом публика встречает мои мастер-классы на тему «Продающее видео». В рамках большого проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы» (MBM.RU) 11 сентября с 15 до 17 часов на площадке Meeting Point по адресу ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5-й этаж я проведу стратегическую мастер-майнд-сессию «Как создать продающее видео». Это бесплатно, всех приглашаю!

