«Самоутверждаться не во дворе»: Путин рассказал о своем увлечении спортом
Президент России Владимир Путин в большом интервью Медиакорпорации Китая рассказал о своем увлечении спортом.
По словам российского лидера, он вырос в простой рабочей семье и мог много времени проводить в детстве во дворе. Путин отметил, что во многом его судьбу предопределило увлечение спортом. «Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то, скажем, не очень дисциплинированной молодёжной среде, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что спорт воспитал в нем определенные взгляды на отношения с людьми, уважение к соратникам и приучил его не допускать чего-либо, что могло бы разрушить межличностные отношения.
Ранее Путин признался, что спит по шесть часов и старается поддерживать свою физическую форму занятиями спортом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru