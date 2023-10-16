«Самоутверждаться не во дворе»: Путин рассказал о своем увлечении спортом

По словам российского лидера, он вырос в простой рабочей семье и мог много времени проводить в детстве во дворе. Путин отметил, что во многом его судьбу предопределило увлечение спортом. «Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то, скажем, не очень дисциплинированной молодёжной среде, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что спорт воспитал в нем определенные взгляды на отношения с людьми, уважение к соратникам и приучил его не допускать чего-либо, что могло бы разрушить межличностные отношения.

Ранее Путин признался, что спит по шесть часов и старается поддерживать свою физическую форму занятиями спортом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

