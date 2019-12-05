Дес Браун: У Лондона и Москвы есть возможности для улучшения отношений несмотря ни на что
Экс-министр обороны Великобритании, член Палаты лордов Дес Браун в интервью НСН отметил, что у наших стран есть темы для сотрудничества в решении серьёзных мировых задач.
В Женеве состоялось заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
В нем принимают участие политики и эксперты из России, США, Великобритании, Швеции и других стран, передает из Женевы спецкор НСН Инна Харченко.
Экс-министр обороны Великобритании, член Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, член Палаты лордов Дес Браун в интервью НСН подчеркнул, что возможность для улучшения отношений между Россией и Великобританией остаётся, несмотря на громкий случай, произошедший 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления – НСН).
«Возможности есть, но при этом всегда существуют определенные условия. До того, как премьер-министр [Тереза Мэй] ушла в отставку, у нее состоялась двухсторонняя встреча с президентом Путиным и она как раз в ходе этой встречи сообщила в чем заключаются эти условия. Я, конечно, там не присутствовал, но судя по тому, что она по результатам этой встречи довела до сведений парламента, я понимаю это следующим образом. Совершено очень серьезное преступление, доказательства в большинстве своем указывают на людей, которые связаны с Россией. В результате использования химического оружия есть жертвы и при этом, это произошло на нашей территории. Мы обращаемся к российскому правительству с тем, чтобы оно этих людей - подозреваемых - предоставило нашей стороне для проведения их соответствующего опроса и преследования, если это необходимо», — сказал Браун.
Он добавил, что «в цивилизованном мире эту просьбу нашего правительства назвать неразумной нельзя и очевидно, что население РФ и нашего государства считают это справедливым передать людей, которые скрываются в руки правосудия».
«Я не знаю людей и политиков в Великобритании, которые считали, что это неразумная просьба. То есть, если мы с этим справимся, — а нам нужно передать в руки премьер – министра и правительства, чтобы проработать пути решения этого вопроса. После этого мы можем приступить к решению других проблем в более широких областях международного сотрудничества», - сказал собеседник НСН.
На взгляд экс-министра обороны Великобритании, у Лондона и Москвы есть темы для взаимного сотрудничества в решение мировых проблем.
«Например, проблема изменения климата. Международный терроризм. Проблема массовой бедности в мире, которая заставляет людей перемещаться из одной страны в другую. Вот это та масса проблем, которые нам необходимо решать вместе. И тогда мы сможем уже на уровне государств устанавливать отношения, которые у меня существует в личностном плане с многими представителями Российской Федерации. Приглашать мы можем друг друга в гости. Например, российские студенты учатся в обоих университетах, в которых я преподаю. Это молодые умнейшие люди, которые работают в организациях, в которых я работаю. Удивительные спортсмены, художники, артисты. У нас нет проблем с российским народом. У нас есть проблемы, связанные с тем, как себя ведёт вашего правительство иногда. Но я уверен, что и вы тоже именно так воспринимаете определённые действия нашего правительства. Но я думаю, что мы можем с этим справиться», — заключил Браун.
Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Это одной из крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.
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