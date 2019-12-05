Дес Браун: У Лондона и Москвы есть возможности для улучшения отношений несмотря ни на что

Он добавил, что «в цивилизованном мире эту просьбу нашего правительства назвать неразумной нельзя и очевидно, что население РФ и нашего государства считают это справедливым передать людей, которые скрываются в руки правосудия».

«Я не знаю людей и политиков в Великобритании, которые считали, что это неразумная просьба. То есть, если мы с этим справимся, — а нам нужно передать в руки премьер – министра и правительства, чтобы проработать пути решения этого вопроса. После этого мы можем приступить к решению других проблем в более широких областях международного сотрудничества», - сказал собеседник НСН.

На взгляд экс-министра обороны Великобритании, у Лондона и Москвы есть темы для взаимного сотрудничества в решение мировых проблем.

«Например, проблема изменения климата. Международный терроризм. Проблема массовой бедности в мире, которая заставляет людей перемещаться из одной страны в другую. Вот это та масса проблем, которые нам необходимо решать вместе. И тогда мы сможем уже на уровне государств устанавливать отношения, которые у меня существует в личностном плане с многими представителями Российской Федерации. Приглашать мы можем друг друга в гости. Например, российские студенты учатся в обоих университетах, в которых я преподаю. Это молодые умнейшие люди, которые работают в организациях, в которых я работаю. Удивительные спортсмены, художники, артисты. У нас нет проблем с российским народом. У нас есть проблемы, связанные с тем, как себя ведёт вашего правительство иногда. Но я уверен, что и вы тоже именно так воспринимаете определённые действия нашего правительства. Но я думаю, что мы можем с этим справиться», — заключил Браун.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Это одной из крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.











