Зять Иосифа Пригожина пропал без вести в зоне СВО

Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко, мобилизованный в зону спецоперации России на Украине, пропал без вести на СВО. Об этом в своем Telegram-канале заявила 27-летняя дочь Пригожина Даная.

Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО

По словам женщины, ее супруг уже 1 год и 2 месяца находится в статусе «без вести пропавший». «Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — призналась Даная.

Также дочь продюсера разместила в аккаунте видео со своим сыном от пропавшего мужа. «Каждый день “папа домой”, “папа дом”, “мама, где папа?”. Каждый раз, подходя к окну, показывает на ворота, говорит — папа», — отметила она.

Ранее вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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