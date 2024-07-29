«Звук идущего поезда»: В Карелии рассказали о последствиях ЧП на Беломорканале
Звук воды напоминал «идущий поезд», некоторые дома смыло, а жители спасались на крышах домов, рассказала жительница Карелии Елена о том, что случилось в поселке Шавань после прорыва Шаваньской плотины в результате размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. Ее слова приводит «Газета.Ru». У женщины в поселке находятся родители.
Женщина поделилась, что звук стремящейся в поселок воды напоминал идущий поезд. Сам населенный пункт сильно затопило, некоторые дома полностью смыло, есть погибшие, в том числе дети. По ее словам, люди спасались на крышах домов. Также в населенном пункте нет электричества и ощущается сильный запах нечистот.
Женщина уточнила, что последний год с поселком Шавань связаться было очень сложно. Там круглый год проживают люди, обслуживающие шлюз, но с недавнего времени уже живет много дачников.
Ранее стало известно, что по факту ЧП на Беломорканале была начата доследственная проверка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru