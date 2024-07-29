«Звук идущего поезда»: В Карелии рассказали о последствиях ЧП на Беломорканале

Женщина поделилась, что звук стремящейся в поселок воды напоминал идущий поезд. Сам населенный пункт сильно затопило, некоторые дома полностью смыло, есть погибшие, в том числе дети. По ее словам, люди спасались на крышах домов. Также в населенном пункте нет электричества и ощущается сильный запах нечистот.

Женщина уточнила, что последний год с поселком Шавань связаться было очень сложно. Там круглый год проживают люди, обслуживающие шлюз, но с недавнего времени уже живет много дачников.

Ранее стало известно, что по факту ЧП на Беломорканале была начата доследственная проверка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

