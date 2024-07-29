При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек
Один человек погиб при размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил Государственный комитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Как отметили в ведомстве, в зону подтопления в Сегежском муниципальном округе региона попали населенные пункты при 11 шлюзе, а также СНТ «Балтийский».
«Произошло разрушение 3 домов. По предварительной информации, погиб 1 человек, пострадали 9 человек», — говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте».
Ведомство уточнило, что семь пострадавших, в том числе трое детей, были спасены. Пропавшими без вести остаются две женщины.
Ранее спасатели нашли живыми четырех человек, которые пропали после размытия дамбы в Карелии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru