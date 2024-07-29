При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек

Как отметили в ведомстве, в зону подтопления в Сегежском муниципальном округе региона попали населенные пункты при 11 шлюзе, а также СНТ «Балтийский».

«Произошло разрушение 3 домов. По предварительной информации, погиб 1 человек, пострадали 9 человек», — говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство уточнило, что семь пострадавших, в том числе трое детей, были спасены. Пропавшими без вести остаются две женщины.

Ранее спасатели нашли живыми четырех человек, которые пропали после размытия дамбы в Карелии, напоминает RT.

