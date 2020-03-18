Звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете
Британский актер Шон Бин, хорошо известный поклонникам сериала «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на слова пассажиров, летевших тем же рейсом, актёр бросил в свою жену бокал с вином.
Источник подчёркивает, что во время полёта Шон Бин и его 33-летняя жена Энди Мур начали ругаться. В разгар выяснения отношений супруга актера не выдержала и вылила на колени Бина белое вино, после этого он встал и с криками бросил в нее бокал.
Добавим, о произошедшем инциденте в полицию никто не сообщал.
Ранее НСН писала, что заслуженный артист России Максим Аверин утроил дебош в самолете. Артист летел по маршруту Барнаул–Москва на лайнере авиакомпании «Аэрофлот».Актер вступил в словесную перепалку с членами экипажа, «оскорбляя их непечатными словами». По словам очевидцев, звезда «Глухаря» был нетрезв, он кичился своей популярностью и тем, что он «Заслуженный артист».
В аэропорту «Шереметьево» Максима Аверина встретили сотрудники транспортной полиции, они составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщают «Дни.ру».
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