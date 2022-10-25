Звезда «Американской истории ужасов» попал в смертельное ДТП

Лауреат премии «Эмми», актер Лесли Джордан погиб в ДТП. Звезде сериала «Американская история ужасов» было 67 лет, сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в районе Голливуд. Предварительно установлено, что автомобиль актера врезался в здание. Возможно, что причиной аварии послужило резкое ухудшение здоровья Джордана.

Актер также известен по своим ролям в фильмах и сериалах «Зовите меня Кэт», «Прислуга», «Уилл и Грейс».

Ранее в ДТП погиб российский актер Сергей Пускепалис. По данным следствия, автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел грузовик и затем в лобовую врезался в фуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

