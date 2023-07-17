Зюганов заявил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
17 июля 202312:51
Руководитель Приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан убит. Об этом сообщил на пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Ночью погиб ... Олег Хоржан, лауреат Ленинской премии. Убит дома», — заявил политик.
Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления.
Как отметили в КПРФ, подробности инцидента выясняются.
Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Молдавия, преследуя оппозиционные силы, повторяет путь Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru