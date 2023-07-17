Зюганов заявил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

Руководитель Приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан убит. Об этом сообщил на пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Ночью погиб ... Олег Хоржан, лауреат Ленинской премии. Убит дома», — заявил политик.

Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления.

Как отметили в КПРФ, подробности инцидента выясняются.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Молдавия, преследуя оппозиционные силы, повторяет путь Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: газета "Правда"
ТЕГИ:КоммунистыУбийствоПриднестровьеКПРФГеннадий Зюганов

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