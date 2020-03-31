«Зооправо»: После выходки с собаками на Гуфа написано множество заявлений в полицию
Рэпер Алексей Долматов, больше известный под псевдонимом Гуф, оказался в центре скандала. Внимание общественности и зоозащитников привлекло видео, которые рэпер опубликовал в своём Instagram. На его кадрах видно, как овчарка Гуфа дерётся с другим псом. При этом Долматов не пытается остановить своего питомца и транслирует всё происходящее в прямом эфире в Instagram.
Комментируя этот инцидент, руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина в беседе с НСН напомнила, что в федеральном законе об ответственном обращении с животными предусмотрен запрет на натравливание одного животного на другое.
«Статьей 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение увечий другому животному, как при помощи своей собаки, так и человеком. В случае с Гуфом, мы очень надеемся, что полиция отработает этот материал не как обычно, а хорошо. И установит увечья у лабрадора, и выявит признаки состава преступления, предусмотренного статье 245 УК РФ. На протяжении этих суток на Гуфа были поданы заявления в полицию. И, как минимум, 7 тысяч человек сегодня ночью зашли (на наш сайт – прим. НСН) для того, чтобы отправить заявление на известного рэпера», рассказала НСН руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
Ранее в беседе с НСН президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская заявила, что музыкант может избежать ответственности за свой поступок, так как доказать жестокое обращение с животными будет сложно.
«В идеале нужно привлечь не Гуфа к ответственности, а тех хозяев, кто отпустил в свободных выгул собак, но в нашей стране это невозможно. Что же касаемо поступка владельца овчарки, то к ответственности его привлечь можно, но это не так легко. На видео не просматривается факт натравливания и собаке не было нанесено серьезных травм. Поэтому по 245 статье «жестокое обращение с животными» его привлечь будет сложно», – заявила зоозащитник.
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