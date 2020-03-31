«Зооправо»: После выходки с собаками на Гуфа написано множество заявлений в полицию

Рэпер Алексей Долматов, больше известный под псевдонимом Гуф, оказался в центре скандала. Внимание общественности и зоозащитников привлекло видео, которые рэпер опубликовал в своём Instagram. На его кадрах видно, как овчарка Гуфа дерётся с другим псом. При этом Долматов не пытается остановить своего питомца и транслирует всё происходящее в прямом эфире в Instagram.

Комментируя этот инцидент, руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина в беседе с НСН напомнила, что в федеральном законе об ответственном обращении с животными предусмотрен запрет на натравливание одного животного на другое.

«Статьей 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение увечий другому животному, как при помощи своей собаки, так и человеком. В случае с Гуфом, мы очень надеемся, что полиция отработает этот материал не как обычно, а хорошо. И установит увечья у лабрадора, и выявит признаки состава преступления, предусмотренного статье 245 УК РФ. На протяжении этих суток на Гуфа были поданы заявления в полицию. И, как минимум, 7 тысяч человек сегодня ночью зашли (на наш сайт – прим. НСН) для того, чтобы отправить заявление на известного рэпера», рассказала НСН руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.