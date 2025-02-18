Золотопромышленник Карась получил 12 лет за незаконную добычу металла

Столичный Симоновский суд приговорил якутского золотопромышленника Александра Карася к 12 годам лишения свободы. Кроме того, сроки от 6 до 12 лет получили девять его сообщников, сообщило издание «Коммерсантъ».

В Якутии задержали мужчину, перевозившего золото на 121 млн рублей

Осужденных признали виновными в незаконной добыче драгоценных металлов, легализации преступных доходов, краже, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Судом установлено, что Карась объединил в Якутии под собственным началом несколько артелей, которые, не получив лицензии, разрабатывали месторождение. Таким образом, в период с ноября 2018 года по август 2019 года они похитили 3,6 килограмма серебра стоимостью 136 тысяч рублей и около 300 килограммов золота стоимостью миллион рублей.

Кроме того, злоумышленники похитили под видов кредитов 170 млн рублей у самарского банка.

Ранее в Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов природного золота из Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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