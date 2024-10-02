В Якутии задержали мужчину, перевозившего золото на 121 млн рублей

Мужчину, перевозившего 18 килограммов природного золота из Магаданской области, задержали в Якутии. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике.

По данным ведомства, задержанный — гражданин России 1974 года рождения. Мужчина следовал в сторону Якутска по федеральной дороге «Колыма» на автомобиле Nissan, в салоне которого оборудовал тайник для перевозки золота.

«В результате оперативного мероприятия обнаружено и изъято около 18 килограммов драгоценного металла на общую сумму свыше 121 миллиона рублей», — подчеркнули в УФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Задержанного заключили под стражу. Изъятое у него золото обратят в доход государства.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, перевозивших золотые слитки стоимостью более 18,5 млн рублей, напоминает 360.ru.

