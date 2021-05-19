Около 1,6 тысячи человек эвакуированы из «заминированного» кампуса вуза в Севастополе
Около 1,6 тысячи человек эвакуированы из учебных корпусов и общежитий Севастопольского государственного университета (СевГУ) после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СевГУ.
Как отметили в университете, неизвестные сообщили о взрывном устройстве, якобы заложенном в вузе, при этом конкретного здания названо не было.
«В соответствии с инструкцией, оперативно были эвакуированы все учебные и лабораторные корпуса, общежития. Сейчас в них работают специальные службы», — добавили в пресс-службе.
По данным СевГУ, в общежитиях учебного заведения проживают 1 637 человек. Точное количество людей, эвакуированных из учебных и лабораторных корпусов вуза, не установлено.
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