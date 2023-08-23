СМИ: турецкий дрон ударил по машине с журналистками женского телеканала
23 августа 202320:32
В небе над северо-востоком Сирии турецкий беспилотник атаковал автомобиль с журналистками женского телеканала JinTV, сообщает Sky News Arabia.
В результате нападения водитель машины погиб на месте, две журналистки получили ранения.
Штаб-квартира телеканала для женщин JinTV находится в Нидерландах, а в числе его сотрудников преимущественно женщины из Курдистана, Турции, Сирии, Ирака.
Ранее стало известно, что США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
- Канада ввела санкции против «Северстали» и российских банков
- Пушилин: возрожденный донецкий «Шахтер» должен выйти в РПЛ
- СМИ: турецкий дрон ударил по машине с журналистками женского телеканала
- Зеленский признал, что допустил много ошибок за полтора года
- Верховная рада запретила территориальные уступки ради прекращения конфликта
- Среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин
- МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области
- СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину
- Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru