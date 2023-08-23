СМИ: турецкий дрон ударил по машине с журналистками женского телеканала

В небе над северо-востоком Сирии турецкий беспилотник атаковал автомобиль с журналистками женского телеканала JinTV, сообщает Sky News Arabia.

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В результате нападения водитель машины погиб на месте, две журналистки получили ранения.

Штаб-квартира телеканала для женщин JinTV находится в Нидерландах, а в числе его сотрудников преимущественно женщины из Курдистана, Турции, Сирии, Ирака.

Ранее стало известно, что США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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