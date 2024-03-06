Журналист Шарий заявил, что его машину обстреляли из автомата в Испании
Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что на его машину напали с автоматом в Испании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем. Сейчас разбираемся, не знаю, что с этим делать. Об этом наверно должна думать испанская полиция», - заявил он на видео, которое записал за рулем автомобиля.
Также по словам блогера, менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке на его покушения.
«Должен заметить, что неделю назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами и фамилиями. И сегодня покушение происходит!», - недоумевает Шарий.
Он проживает в Испании и записывает видео, в том числе, с расследованиями о коррупции на Украине.
Служба безопасности Украины ранее заочно обвинила блогера в госизмене, напоминает «Радиоточка НСН».
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