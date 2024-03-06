Журналист Шарий заявил, что его машину обстреляли из автомата в Испании

«Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем. Сейчас разбираемся, не знаю, что с этим делать. Об этом наверно должна думать испанская полиция», - заявил он на видео, которое записал за рулем автомобиля.

Также по словам блогера, менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке на его покушения.

«Должен заметить, что неделю назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами и фамилиями. И сегодня покушение происходит!», - недоумевает Шарий.

Он проживает в Испании и записывает видео, в том числе, с расследованиями о коррупции на Украине.

Служба безопасности Украины ранее заочно обвинила блогера в госизмене, напоминает «Радиоточка НСН».

