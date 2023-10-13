Журавеля доставили в районный суд Грозного

Уроженца Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана, доставили в районный суд города Грозного, где состоится заседание по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Полиция начала проверку в отношении Адама Кадырова после избиения Никиты Журавеля

Отмечается, что потерпевшую сторону представляют 13 имамов мечетей столицы Чеченской Республики.

На предварительном следствии Журавель сознался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Ему обещали выплатить 10 тысяч рублей.

Первое заседание по делу должно было состояться еще 9 октября, однако оно было перенесено в связи с неявкой сторон в суд. По словам адвоката Журавеля Юлии Антоновой, за ее подзащитным не прибыл конвой.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео своей встречи с Журавелем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал Рамзана Кадырова
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