Журавеля доставили в районный суд Грозного

Отмечается, что потерпевшую сторону представляют 13 имамов мечетей столицы Чеченской Республики.

На предварительном следствии Журавель сознался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Ему обещали выплатить 10 тысяч рублей.

Первое заседание по делу должно было состояться еще 9 октября, однако оно было перенесено в связи с неявкой сторон в суд. По словам адвоката Журавеля Юлии Антоновой, за ее подзащитным не прибыл конвой.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео своей встречи с Журавелем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

