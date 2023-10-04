Полиция начала проверку в отношении Адама Кадырова после избиения Никиты Журавеля
Полиция начала проверку в отношении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама после избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, пишет Telegram-канал Baza.
Издание сообщает, что получило ответы от прокуратуры и Следственного комитета, из которых как раз и следует, что полиция занялась проверкой действий Кадырова младшего. Уточняется, что проверкой занимаются сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного. Baza пишет, что ход проверки находится на контроле прокуратуры Чечни.
Накануне журналистка Ксения Собчак предположила, что правоохранительные органы не ведут проверку в отношении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама.
Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Никиту Журавеля. Политик похвалил отпрыска за поступок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru