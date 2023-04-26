Жителям сгоревших в свердловской Сосьве домов выплатят до 300 тысяч рублей

В региональном департаменте информационной политики указали, что по закону все они оперативно получат полагающуюся по закону выплату в размере 10 тысяч рублей.

«Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью», - уточнили в департаменте.

Ранее в МЧС России заявили, что при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорели 110 построек, в том числе 108 жилых домов, пишут «Известия».

