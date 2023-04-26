Жителям сгоревших в свердловской Сосьве домов выплатят до 300 тысяч рублей
Жители поселка Сосьва в Свердловской области, которые в результате пожара лишились своих домовладений, получат компенсационные выплаты, сообщает РИА Новости.
В региональном департаменте информационной политики указали, что по закону все они оперативно получат полагающуюся по закону выплату в размере 10 тысяч рублей.
«Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью», - уточнили в департаменте.
Ранее в МЧС России заявили, что при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорели 110 построек, в том числе 108 жилых домов, пишут «Известия».
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