Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку
В Тюменской области ввели региональный режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, сообщили власти.
По словам губернатора региона Александра Моора, режим ЧС устанавливается заблаговременно. Сейчас обстановка на реках в Тюменской области спокойная и контролируемая, добавил губернатор.
«Мы наблюдаем естественный, постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку», - сказал Моор.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в беседе с НСН сообщила о том, что Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru