Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку

По словам губернатора региона Александра Моора, режим ЧС устанавливается заблаговременно. Сейчас обстановка на реках в Тюменской области спокойная и контролируемая, добавил губернатор.



«Мы наблюдаем естественный, постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку», - сказал Моор.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в беседе с НСН сообщила о том, что Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане.

