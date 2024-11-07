Жителя Запорожской области задержали за подрыв автомобиля бывшего судьи
Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 35-летнего жителя Бердянска (Запорожская область) за подрыв автомобиля бывшего судьи по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Против задержанного возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на теракт путем взрыва с целью убийства.
Фигурант признался, что заказчики преступления пообещали ему выплатить $10 тысяч. Злоумышленника заключили под стражу.
Преступление было совершено 30 сентября на улице Красных Партизан в Бердянске. Обвиняемый установил под автомобилем своего знакомого самодельное взрывное устройство, которое сработало 2 октября. В автомобиле в момент взрыва никто не находился.
По словам Петренко, преступник проходил службу в прокуратуре Украине до вхождения Запорожской области в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru