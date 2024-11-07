Жителя Запорожской области задержали за подрыв автомобиля бывшего судьи

Против задержанного возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на теракт путем взрыва с целью убийства.

Фигурант признался, что заказчики преступления пообещали ему выплатить $10 тысяч. Злоумышленника заключили под стражу.

Преступление было совершено 30 сентября на улице Красных Партизан в Бердянске. Обвиняемый установил под автомобилем своего знакомого самодельное взрывное устройство, которое сработало 2 октября. В автомобиле в момент взрыва никто не находился.

По словам Петренко, преступник проходил службу в прокуратуре Украине до вхождения Запорожской области в состав России.

Ранее правоохранители задержали двоих 19-летних мужчин в Санкт-Петербурге, их подозревают в нескольких поджогах релейных шкафов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

