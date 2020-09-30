Жителя Урала посадят на 3,5 года за убийство двух котов

Мужчина, убивший в Свердловской области двух домашних котов, приговорён к 3,5 годам в колонии строгого режима.

По сообщению прокуратуры региона, в Тугулымском районном суде местного жителя Алексея Кромзина признали виновным по статье УК «жестокое обращение с животными».

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Следствие выяснило, что 16 января 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил животных кочергой. Коты принадлежали матери подсудимого и были убиты на глазах у женщины.

На заседании Кромзин сообщил, что животные мешали ему, и в его действиях не было умышленной жестокости. Однако суд учёл все обстоятельства и решил приговорить подсудимого к реальному сроку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудЖестокое Обращение С ЖивотнымиДомашние ЖивотныеСвердловская Область
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