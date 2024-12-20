Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей

Его признали виновным в причинении физических и психических страданий несовершеннолетним, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы и угрозах убийством.

Известно, что осужденный совершал преступления в период с 13 по 20 мая 2024 года, мотивом его поступков стало то, что мужчина приревновал свою жену. Он пытался задушить старшего сына и избил младшего, а также связал жену и нанес ей ожоги.

Преступник отказался давать показания. Свою вину он частично признал.

Ранее в Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и грабеже, совершенных в 2005 году в городе Щекине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

