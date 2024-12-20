Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей
Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам лишения свободы за издевательства над женой и двумя сыновьями 12 и 10 лет. Решение было вынесено Кировским районным судом Ставропольского края, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Его признали виновным в причинении физических и психических страданий несовершеннолетним, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы и угрозах убийством.
Известно, что осужденный совершал преступления в период с 13 по 20 мая 2024 года, мотивом его поступков стало то, что мужчина приревновал свою жену. Он пытался задушить старшего сына и избил младшего, а также связал жену и нанес ей ожоги.
Преступник отказался давать показания. Свою вину он частично признал.
Ранее в Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и грабеже, совершенных в 2005 году в городе Щекине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru