Объявленную в розыск жительницу Нижегородской области нашли в тумбочке
Судебные приставы задержали жительницу Нижегородской области, которая пыталась спрятаться от них в тумбочке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
По данным ведомства, за неуплату алиментов женщину приговорили к девяти месяцам исправительных работ. Из-за того, что она не отбыла наказание, его заменили на три месяца лишения свободы в колонии-поселении, но и туда осуждённая не приехала.
В итоге женщину объявили в розыск. От соседей правоохранители узнали, что она работает на местной ферме. Прибыв по месту работы должницы судебные приставы узнали от её напарника, что на месте её нет.
«При осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги - женщина небольшого роста смогла поместиться в маленький шкафчик», - говорится в сообщении.
После задержания должницу передали сотрудникам ФСИН.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что число неразысканных преступников, которые скрываются от российского правосудия и следствия за границей, за шесть месяцев 2024 года увеличилось на 6,5% - до 40,4 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru